Doué-la-Fontaine 32e assemblée générale du Teuf Teuf douessin

Dimanche 29 janvier se tenait la 32e assemblée générale du Teuf Teuf douessin à la maison de quartier de Soulanger. Était au programme au cours du rassemblement où se tenait une cinquantaine de personnes : remerciements, rapports de l'année 2016, récompenses, renouvellement du bureau et diaporama souvenirs de l'année passée.

Tout d'abord, il y a eu les « traditionnels remerciements dédiés aux amis, aux conjoints, à tous les membres du club, aux bénévoles, aux photographes, à l'intendance, aux municipalités, aux sponsors et à la presse » pour leur soutien humain, matériel ou financier, explicités par le président, Jean-Pierre Onillon.

Puis, le check-up de l'année 2016 a laissé place à la présentation des trois nouveaux arrivants, Armand Chaillou , Maxence Tharreau et Claude Klein, accompagnés de leur parrain et marraine au sein de l'organisation. Après avoir effectué un stage entre 6 mois et 1 an pour voir le fonctionnement du club, ils ont intégré le reste de l'équipe.

Comme chaque année, une coupe de l'assiduité est attribuée à l'un des membres du groupe. Elle a été attribuée au secrétaire, Alain Ludin. Par ailleurs, ce dernier a annoncé vouloir céder son poste qu'il occupait depuis 7 ans car « il faut savoir passer le relais à d'autres qui pourraient apporter de nouvelles idées ».

Le TTF est une association loi 1901 créée en 1985 dont le but est de sauver, restaurer, conserver, de faire rouler et connaître le patrimoine automobile et motocycliste.

