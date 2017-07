Beaupréau Trente ans d'amitié avec Münsingen

0

Plusieurs bellopratains sont arrivés en avant-coureurs à Münsingen pour les festivités qui marqueront le trentième anniversaire du jumelage franco-allemand. Parmi eux, trois couples ont pris leurs quartiers dès mardi chez leurs hôtes souabes afin d’évoquer les bons souvenirs de plus de trente années d’amitié. Ainsi les couples bellopratains Baussan, Bouyer et Chevalier, hébergés chez les Tress et les Scheffold, se sont déjà retrouvés plus d’une vingtaine de fois en terre Maugeoise et Outre-Rhin. Mercredi, ils ont eu le plaisir d’être reçus par Gerda et Dieter Wittich, chevilles ouvrières du comité de jumelage de Münsingen. Un programme à la fois touristique et festif attend ce week-end le reste de la délégation visiteuse, composée de plus de 200 résidents de Beaupréau-en-Mauges, auxquels se joindront des délégations de Münsingen, ville suisse également jumelle de la cité souabe, et d’Abergavenny, ville galloise jumelle de la cité belloprataine.