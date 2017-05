Doué-la-Fontaine 276 joueurs sur les terrains du RCD Pétanque

0

Mercredi 3 et jeudi 4 mai sous une très bonne ambiance, avait lieu le championnat départemental de pétanque triplette vétérans à Doué la Fontaine. Le RCD Pétanque a accueilli 92 équipes soit 276 joueurs sur son site, plus les personnes membres du comité et de la ligue.

Le jeudi avait lieu les huitièmes, les quarts, les demi-finales et la finale. Les demi-finales opposaient deux équipes du PC Nuaillé et une équipe de Segré contre l'équipe Fidèle Sud Loire. La finale s'est jouée entre PC Nuaillé et Segré. Elle a finalement été remportée par l'équipe du PC Nuaillé 13 à 8. Cette équipe se verra donc aller au championnat de France qui se déroulera à Mende en Lozère le week-end du 10 et 11 juin.

Plus d'informations dans Le Courrier de l'Ouest