Doué 26 danseuses de l'association Danse Attitude au concours L'Océan Danse

Le week-end du 29 et 30 avril, l'association Danse Attitude de Doué la Fontaine aura le plaisir de voir évoluer sur la scène du Palais des Arts de Vannes, 26 de ses danseuses. Dimanche 23 avril, avait lieu la grande dernière répétition à la salle René Drann de Doué la Fontaine. Les élèves seront accompagnées par quatre membres du bureau et leurs deux professeurs, Maud Perennou et Gwenaëlle Bureau.

Quel est ce concours ?

« Le concours se déroule à Vannes devant un jury où 398 danseuses participent. Il est divisé en deux parties : « les petites vagues » pour les plus jeunes et « l'océan danse » pour les plus grands. Il regroupe plusieurs disciplines : hip-hop, contemporain, classique, jazz, moder 'n jazz et libres styles. Il y a des représentations en groupe, en duo et en solo ».

Les danseuses participeront dans quelle(s) catégorie(s) ?

« L'association sera représentée par deux solos, trois duos et deux groupes en moder 'n jazz ».

danseattitude49.jimdo.com / Facebook Danse Attitude

