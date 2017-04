24 Heures du Mans: victoire de la Yamaha N.94 de Checa-Di Meglio-Canepa

0

La Yamaha N.94 de l'équipage composé de l'Espagnol David Checa, du Français Mike Di Meglio et de l'Italien Niccolo Canepa a remporté la 40e édition des 24 Heures du Mans motocyclistes, 2e épreuve du Championnat du monde d'endurance, dimanche.

Ils devancent la Yamaha N.7 pilotée par l'Australien Broc Parkes, l'Allemand Marvin Fritz et le Japonais Kohta Nozane. Le podium est complété par la Kawasaki N.11, lauréate de la précédente édition.

Yamaha renoue avec la victoire après sept années de disette. La firme japonaise signe un doublé et remporte une quatrième victoire sur le circuit Bugatti après 1991, 2005 et 2009..

La clé de ce sacre réside dans un équipage mixant expérience et rapidité. L'équipage victorieux n'a connu aucun souci majeur pendant les 24 heures de course.

"C'est super, on a rien lâché, on a été concentré tout au long de la course", a réagi Mike Di Meglio qui est couronné au Mans dès sa première participation.

A bord de la Yamaha N.94, Di Meglio, ancien pilote de MotoGP, a construit la victoire au 721e tour. Le Français a repris avec brio la tête de la course à l'autre Yamaha, la N.7, après une attaque audacieuse sur un virage.

Le pilote japonais Kohta Nozane cédait sa place de leader qu'il avait conservé avec l'Allemand Marvin Fritz et l'Australien Broc Parkes pendant 251 tours consécutifs.

La Yamaha Austria Racing Team (YART) terminera la classique mancelle à la deuxième place.

Chez les Superstock, catégorie inférieure, la victoire est revenue à la Kawasaki N.4 qui se classe 6e au général.

Cette 40e édition des 24 Heures du Mans a connu un nombre important d'abandons qui s'élèvent à 22 sur les 59 machines qui ont pris le départ.