Beaupréau 230 Bellopratains à Münsingen le week-end prochain

Après les fêtes qui ont eu lieu en août dernier à Beaupréau, à l’occasion de la commémoration du trentième anniversaire du Jumelage Beaupréau-Münsingen, c’est en territoire souabe, au sud de Stutgart, qu’auront lieu le week-end prochain à Münsingen les festivités retour et auxquelles participeront quelque 230 habitants de Beaupréau et de la commune nouvelle.

C’est le 5 juillet 1987 qu’a été signée dans la ville jumelle de Beaupréau la charte du jumelage Münsingen-Beaupréau par les deux maires de l’époque, le bellopratain Jean Moreau et le burgmeister Rolf Keller. Depuis cette date, de nombreux échanges scolaires, culturels et sportifs mais aussi familiaux ont jalonné les trente ans d’amitié entretenue par les deux cités jumelles.