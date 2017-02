Beaupréau 18 sapeurs-pompiers mis à l’honneur

0

Promotions : Nicolas Boisnard et Richard Petit nommé au grade d’adjudant-chef. Loïc Foucault ; Guillaume Soulard, Laurent Chupin ; Maxime Pyré, Amélie Dolet et Stéphanie Davu au grade de sergent-chef. Yohan Maignant ; Loic Lesage ; Jérome Poirrier au grade de sergent. Florian Gallard au grade de caporal-chef. Mathilde Merlet ; Vincent Charon et Quentin Rousseau nommé sapeur de première classe.

Décoration : Didier Cadeau, médaille d’or de l’union départementale pour 30 ans de service. Vincent Fouché, médaille du gouvernement pour 20 ans de service.

Honorariat : Le caporal-Chef Daniel Froger a été nommé sergent honoraire pour ses 26 années de service.