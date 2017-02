Doué-la-Fontaine. 126 coureurs au 66e Grand Prix Cycliste

0

Dimanche 26 février, le comité des fêtes de Douces et Saumur Cyclisme organisaient le 66e Grand Prix Cycliste. Michel Delphin, maire délégué de Doué-la-Fontaine et Joël Justeau ont donné le départ aux 126 coureurs. Un parcours de 118 km réputé difficile leur était proposé « non tant par la côte des Verchers-sur-Layon que par le vent et la pluie de l’après-midi », a confié l’un des coureurs.

Dès le premier passage, trois coureurs se sont détachés pour se disputer la vctoire finale de cette course : Benjamin Fourché, coureur de l’EVAD, s'est imposé devant Cyrille Chambon, coureur de Team U, et Emmanuel Cognet, coureur de US Saint-Herblain. Les coureurs ont reçu de la reine et sa dauphine leurs récompenses à la salle des fêtes de Douces.

Information : pour rappel soirée paella le 17 mars comitedesfetesdouces.com